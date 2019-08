Ex-presidente Jimmy Carter está de volta aos 94 anos para...construir casas

Aos 94 anos, a recuperar de uma operação depois de ter fraturado a anca numa queda, o ex-presidente norte-americano Jimmy Carter planeia voltar este outono à missão de voluntariado a que se dedica há 35 anos, ao lado da mulher: a construção de casas. O regresso foi confirmado por um porta-voz do Carter Center à CNN.

O antigo presidente dos Estados Unidos deverá juntar-se aos voluntários que vão construir 21 novas casas em Nashville, no Tennessee, em outubro. Carter é voluntário na Habitat for Humanity, uma organização internacional cristã, de fins não lucrativos, que constrói habitações.

Desde 1984 que Carter e a mulher são voluntários da organização. De acordo com números da Habitat for Humanity, fazem parte dos "103 mil voluntários em 14 países que construíram, renovaram ou repararam 4331 habitações".

Carter - que no último mês de março se tornou no mais velho presidente vivo da história dos EUA - tem sofrido vários problemas de saúde nos últimos anos. Em 2015 passou por um tratamento a um cancro no cérebro e foi depois sujeito a uma operação ao fígado. Em 2017 deu entrada num hospital com problemas de desidratação, enquanto participava numa ação de voluntariado na Habitat for Humanity. No passado mês de maio, uma queda levou-o novamente ao hospital, tendo sido operado à anca.

Nascido em 1924, Jimmy Carter foi presidente dos Estados Unidos entre 1977 e 1981. Recebeu o prémio Nobel da Paz em 2002, em reconhecimento pelos seus "esforços infatigáveis" na resolução de vários conflitos mundiais.