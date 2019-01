EUA diminuem peso diplomático da União Europeia

Trump veio celebrar fim da I Guerra mas abriu guerra de palavras com Macron

Trump ameaça UE com "tremendo" castigo caso não ceda no comércio

Ninguém sabe ao certo quando se deu a despromoção diplomática, nem Washington nem Bruxelas a confirmam de forma oficial. Mas no final do ano passado o embaixador da UE na capital dos Estados Unidos deixou de receber alguns convites. A certeza de que a mudança aconteceu deu-se no funeral de Estado de George Bush. O embaixador David O'Sullivan não foi chamado pela antiguidade em Washington - como aconteceria se estivesse equiparado a representante de um Estado - mas em último.

"Isto não é uma questão meramente protocolar, mas é algo que tem uma motivação política muito clara", disse à Deutsche Welle um diplomata da UE em Washington. O diplomata acrescentou que a visão negativa do rebaixamento da missão da UE foi partilhada pela maioria dos Estados-Membros.

Depois de descobrir a despromoção, os diplomatas da UE em Washington contactaram o Departamento de Estado, que é responsável pelos assuntos diplomáticos, para clarificação. "Disseram-nos que se esqueceram de nos notificar e que esta é uma decisão que tomaram porque aparentemente é o que o chefe do protocolo acha que é a coisa certa a fazer", disse. A Deutsche Welle tentou confirmar, junto do Departamento de Estado, a decisão, mas o departamento de comunicação alegou que não o fará devido à paralisação parcial do governo imposta por Donald Trump.

"Houve mudanças recentes na forma como as diretivas diplomáticas são aplicadas pelo protocolo americano. Estamos em contacto com a administração americana para ver que implicações isto pode ter para a nossa representação. Não fomos notificados de qualquer mudança. Esperamos que a prática diplomática estabelecida há alguns anos seja mantida", respondeu, por sua vez, a porta-voz das Relações Externas da UE, Maja Kocijancic.

O estatuto de Estado-membro foi atribuído à União Europeia em setembro de 2016 durante o mandato de Barack Obama.

Quer Trump quer a sua administração são favoráveis ao Brexit e a uma Europa de Estados-nações e a sua relação com a União Europeia e alguns dos seus líderes tem sido tumultuosa, quer ao aplicar taxas aduaneiras, quer ao criticar a política de defesa ou de segurança, por exemplo.