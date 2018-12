Etna: novo sismo faz dez feridos e abala edifícios na Sicília

Eram 3.19 desta madrugada (menos uma hora em Lisboa) quando a localidade de Viagrande, na Sicília foi atingida por um sismo de 4.8 na escala de Richter. Este foi o último de dezenas de abalos desde que o vulcão Etna entrou em erupção na segunda-feira.

Segundo as autoridades locais, o pequeno sismo fez dez feridos e provocou danos em alguns edifícios.

Na véspera de Natal, as aldeias em torno do vulcão já tinham ficado cobertas de cinzas vulcânicas e os voos de e para Catania tinham sido suspensos temporariamente.

Os residentes foram aconselhados a fugir rapidamente, com os media locais a darem conta do pânico que se apoderou de muitas pessoas que saíram para as ruas quando sentiram o abalo. Houve quem decidisse dormir no carro.

Em Catânia, onde vivem 300 mil pessoas, os edifícios tremeram. Mas imagens televisivas mostram que a maioria dos estragos se deu em localidades como Santa Venerina e Zafferana Etnea.

O vulcão Etna, que é constantemente vigiado, já teve várias erupções destrutivas, como a que em 1699 destruiu quase toda a cidade de Catânia.