Estrasburgo. Britânicos a querer sair, catalães a querer entrar

Eurodeputados do Partido do Brexit voltaram as costas ao hino europeu

De um lado, 29 deputados do Partido do Brexit virados de costas ao Hino da Alegria, em sinal de que se querem ir embora. A poucas dezenas de metros, dez mil pessoas manifestaram-se para que os seus eleitos possam ocupar os seus lugares. Foi de atos simbólicos que o início dos trabalhos do Parlamento Europeu ficou marcado.

Quando os eurodeputados foram convidados a levantar-se para ouvir o hino europeu, os 29 deputados britânicos do partido de Nigel Farage viraram-se de costas enquanto os quatro músicos tocavam o hino composto por Beethoven. Outros britânicos, os liberais-democratas, vestiram as camisolas amarelas que tanto deram que falar na campanha das europeias com os dizeres "Bollocks to Brexit" ou "Stop Brexit".

Outros eurodeputados aproveitaram a breve sessão para se recordarem dos ausentes. Carles Puigdemont, Toni Comin e Oriol Junqueras concorreram às eleições europeias e foram eleitos. Mas as autoridades espanholas não transmitiram os seus nomes na lista de eleitos, por não terem jurado a Constituição espanhola. O facto de os dois primeiros arriscarem prisão por vários delitos relacionados com o referendo de 1 de outubro de 2017 e de Junqueras estar preso não serve para Madrid, pelo que não podem sentar-se nos seus lugares.

O assunto chegou ao Tribunal de Justiça da União Europeia, que se escudou na lista recebida pela comissão eleitoral espanhola, tendo declinado, tal como o presidente cessante do Parlamento, Antonio Tajani, qualquer responsabilidade.

Nas ruas, os catalães responderam com música e palavras de ordem, em ambiente festivo. Além das bandeiras catalãs e de muito cartazes a apelar para a ação das instituições europeias, vários dirigentes subiram ao palco ou enviaram vídeos. Foi o que fez o presidente da Catalunha, Quim Torra, que se mostrou confiante de que os deputados possam ocupar os seus lugares. E foi o que fizeram Carles Puigdemont e Toni Comin após ter havido uma leitura de uma carta de Oriol Junqueras.

"Como não temos medo não nos rendemos nem desistimos. Se alguma causa merece os sacrifícios que estamos a fazer é a da liberdade. E a liberdade tem muitos nomes e hoje um deles é Catalunha. A causa da Catalunha é a causa da democracia", disse Comin. Por fim, Carles Puigdemont - que foi recebido aos gritos "Puigdemont, nosso presidente" - disse que os eurodeputados estão cientes de quem falta na câmara. "Visca Europa e visca Catalunya lliure" (Viva a Europa e a Catalunha livre). O ato, que levou ainda ao palco deputados de vários países em defesa de um manifesto na defesa da intervenção europeia na questão catalã, terminou com o hino da Catalunha, Els Segadors.

No primeiro dia da nona legislatura do único órgão eleito diretamente pelos europeus a agenda deveria ter sido dedicada à eleição de um novo presidente e dos respetivos vices. Mas o atraso no entendimento entre os líderes europeus quanto à designação dos cargos de topo levou a que, por arrasto, se adiasse 24 horas a ordem de trabalhos. Até às 22.00 de terça-feira os grupos políticos ou um vigésimo de deputados podia propor os candidatos à primeira volta da presidência. Caso não haja um vencedor com maioria absoluta de votos expressos, podem ser propostos novos nomes. O processo pode repetir-se até uma quarta volta, mas nesse caso só vão a votos os dois nomes mais votados e é eleito quem tiver mais votos, independentemente da percentagem.

Num dia em que se disse quase tudo e o seu contrário sobre os cargos de topo na UE, presidente do Parlamento incluído, os grupos socialistas e populares terão chegado a acordo. O alemão Manfred Weber não se candidata - como nenhum outro do Partido Popular Europeu -, abrindo a porta ao italiano David Sassoli, candidato dos Socialistas & Democratas.

Os outros candidatos são Ska Keller (Verdes), Sira Rego (GUE) e Jahn Zahradil (Conservadores e Reformistas).