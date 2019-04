Espanhol ajudou a mulher a morrer e foi detido pela polícia

Ángel Hernandez acedeu à petição da mulher e foi detido pela polícia espanhola na quarta-feira, depois de ter subministrado a Maria José uma substância letal numa bebida.

Depois de mais de 30 anos a viver com a esclerose múltipla, detetada em 1989, Maria José Carrasco encontrava-se em fase terminal e em claro estado de deterioração física, incapaz de manter o equilíbrio, sem autonomia para comer ou para fazer a sua higiene.

A espanhola, de 61 anos, natural de Madrid, esperava a aprovação da lei da eutanásia pelo parlamento espanhol, mas a convocação de eleições gerais antecipadas, para 28 de abril, fez parar o processo. Maria José não aguentou esperar mais e o marido acedeu ao pedido da mulher com quem estava há 36 anos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ángel Hernandez gravou em vídeo o momento em que ajudou a esposa a morrer (um vídeo mostrado pela televisão Telecinco) e assumiu o ato. Não queria esconder que foi preciso a sua ajuda para acabar com o sofrimento de Maria José.

Segundo conta a imprensa espanhola, ligou para os serviços de saúde a informar da morte da mulher e ligou também a um jornalista da estação de televisão Cuatro que nos últimos tempos acompanhava de perto a história do casal. Agustin Perez, o repórter, estava em casa do casal quando a polícia chegou e, por esse motivo, foi também detido para interrogações, juntamente com Ángel Hernandez.

Nos últimos meses, desde que se agravara o estado de Maria José, o casal tinha dado entrevistas a vários meios de comunicação social a apelar à aprovação da eutanásia. A mulher, que dependia já de doses diárias de morfina para aguentar as dores, dizia ao jornal El País, em outubro passado: "Não quero dormir, quero morrer".

Falta agora saber se Ángel Hernandez vai ser acusado pela justiça espanhola do homicídio da sua mulher.