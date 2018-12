Espanhóis manifestam-se por uma pensão mínima de 1080 euros

Milhares de pessoas, aposentados e apoiantes, manifestaram-se este sábado para exigir uma melhoria nas pensões, nomeadamente a manutenção do sistema público e uma pensão mínima de 1.080 euros por mês.

Segundo a agência espanhola, EFE, os protestos tiveram uma maior dimensão em Bilbao, com cerca de 25 mil manifestantes, números da polícia municipal. Prometem continuar a "pressionar por uma resposta justa" às suas reivindicações, que se alargaram às ruas de San Sebastián e Vitória.

Protestos idênticos tiveram lugar em mais de 200 cidades, diz o La Vanguardia.

"Governe quem governe, as pensões devem ser defendidas", "Reforma antiga, mas não estúpida", "Pensões decentes", foram alguns dos slogans em Madrid, que juntaram milhares de pessoas junto à Porta do Sol.

As ações de protesto foram marcadas pela pela Coordenação Estatal para a Defesa do Sistema Público, em defesa das suas reformas e das próximas gerações. O seu coordenador, Leopoldo Pelayo, participou nos protestos Madrid e criticou a "tática política" do PP e PSOE para as próximas eleições, "sem propor soluções para as necessidades dos cidadãos".