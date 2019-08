Espanha oferece porto de Algeciras para receber navio Open Arms

O primeiro-ministro espanhol ofereceu este domingo o porto de Algeciras para receber o navio Open Arms, onde mais de 107 imigrantes estão, há duas semanas, à espera de pisar terra firme. O barco encontra-se em frente à ilha italiana de Lampedusa. Pedro Sánchez disse ter tomado essa decisão devido à situação de emergência a bordo, de acordo com um comunicado da presidência do governo de Madrid, citado pelo El País.

"A resposta inconcebível das autoridades italianas, e especificamente do seu ministro do Interior, Matteo Salvini, de fechar todos os seus portos, e as dificuldades expostas por outros países do Mediterrâneo Central, levaram a Espanha a liderar a resposta à crise novamente humanitária ", lê-se no documento.

Sánchez anunciou a decisão também no Twitter. "Espanha atua sempre diante de emergências humanitárias. É necessário estabelecer uma solução europeia, ordenada e solidária, [aplicando] os valores do progresso e humanismo da UE ao desafio da imigração", escreveu.

Esta decisão surge depois de, no sábado, e contra a sua vontade, Matteo Salvini, vice-presidente e ministro do Interior da Itália, ter autorizado o desembarque de 27 menores do navio humanitário espanhol.

"Eu faço isto contra a minha vontade", fez questão de dizer. A decisão surge só "porque o primeiro-ministro me pediu", esclareceu o ministro, citado pelo La Repubblica.

A organização não-governamental espanhola que opera o navio, a Proativa Open Arms, esclareceuno Twitter que a autorização é apenas relativa a 27 menores não acompanhados, de um total de 29 menores a bordo.

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, enviou este sábado a Salvini, líder do partido de extrema-direita Liga, uma carta de três páginas pedindo que os menores sejam autorizados a deixar o navio.

No Twitter, a Open Arms indicou que pediu algum tempo para proceder à retirada dos menores "para comunicar a decisão de forma adequada" e manter a calma entre os passageiros, num contexto, descrito horas antes pelo fundador da ONG, Óscar Camps, como uma "situação fora de controlo" em que os voluntários não podem "garantir a segurança" das pessoas a bordo e receiam um motim.