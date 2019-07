Erdogan critica plano de Kushner para o Médio Oriente

"Para nós é absolutamente impossível ter uma abordagem positiva sobre esse assunto", declarou Erdogan aos jornalistas turcos após a cimeira do G20 que terminou no fim de semana no Japão.

As declarações do Presidente turco, ardente defensor da causa palestiniana, surge alguns dias após a apresentação por Kushner no Bahrein no roteiro económico do seu "plano de paz" destinado a solucionar o conflito israelo-palestiniano.

Este plano prevê um investimento de 50 mil milhões de dólares (44 mil milhões de euros) nos territórios palestinianos ocupados, mas a Autoridade Nacional Palestiniana boicotou a reunião do Bahrein, ao acusar Washington de procurar impor uma solução política que seria prejudicial aos palestinianos e beneficiaria Israel, o principal aliado dos EUA na região.

"Sempre nos opusemos à cimeira do Bahrein. Dizemos que as terras palestinianas não estão à venda", declarou Erdogan, citado hoje pelo diário Yeni Safak.

O chefe de Estado turco critica regularmente a política israelita, mas também a abordagem da administração de Donald Trump face aos territórios palestinianos. Ancara denunciou com veemência a transferência, em 2018, da embaixada norte-americana de Telavive para Jerusalém.