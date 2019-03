Empresário eslovaco acusado do homicídio do jornalista Jan Kuciak

Depois de um ano de investigação, esta quinta-feira foi formalmente acusado um suspeito por ordenar o homicídio do jornalista de investigação Jan Kuciak. A imprensa eslovaca acusa o empresário Marian Kocner, mas os procuradores limitam-se a identificar o suspeito como Marian K.

Um caso que provocou protestos por toda a Eslováquia, um país com 5,4 milhões de pessoas, dando origem aos maiores protestos desde o fim do regime comunista, três décadas antes, e que causou a demissão do primeiro-ministro no ano passado, Robert Fico.

Os procuradores eslovacos que não puderam ser identificados e cujos rostos estava tapados durante a conferência televisiva limitaram-se a identificar o suspeito de ordenar o homicídio do jornalista Jan Kuciak e da sua noiva em fevereiro de 2018, como Marian K, mas a imprensa nacional divulgou mais informações.

Os jornais Hospodarske Noviny e Dennik N, sem citar fontes, identificaram o suspeito como um empresário de renome e com ligações políticas, Marian Kocner. Jan Kuciak já tinha dito à polícia que Kocner o ameaçou de começar a reunir informações sobre ele e a sua família, acusações que o empresário eslovaco negou.

Um advogado de Kocner, que está sob custódia por acusações de falsificação, não respondeu aos telefonemas ou às mensagens com pedidos de esclarecimento.

Jan Kuciak tinha acabado de reportar os casos fraudulentos que envolviam empresários com estreitos laços políticos antes de ser encontrado morto na sua casa, com a sua noiva.

A polícia prendeu quatro outros suspeitos em setembro do ano passado, incluindo uma mulher que apenas foi identificada como AZ, igualmente acusada de ordenar o homicídio do jornalista de investigação. Os meios de comunicação identificaram-na como Alena Zsuzsova, que negou todas as acusações.

Um dos suspeitos colaborou com as autoridades, mas o seu depoimento não foi a única coisa que levou à acusação desta quinta-feira, segundo os procuradores. "O motivo do homicídio foi o trabalho de Kuciak enquanto jornalista. Os investigadores (basearam a acusação) e, provas objetivas que não podem ser especificadas de momento," disse um dos procuradores.

O casal foi encontrado morto, na cidade de Velka Maca, a cerca de 70 quilómetros de Bratislava, num caso que levou o chefe nacional da polícia a sublinhar que a Eslováquia "nunca tinha enfrentado um ataque como este contra um jornalista".