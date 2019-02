Empresa britânica diz ter método para curar a calvície

HairClone colabora com cientistas para desenvolver método contra queda de cabelo

A empresa britânica HairClone acredita que encontrou a solução para solucionar o problema da calvície e para isso está a armazenar folículos capilares. O objetivo é fundar um banco de folículos capilares para que, futuramente, estes sejam injetados no couro cabeludo e até clonados. O procedimento pode chegar já no próximo ano e tratar vários problemas relacionados com a queda de cabelo.

Segundo divulgou Bessam Farjo, diretor clínico da HairClone, "o objetivo destes tratamentos é rejuvenescer os fios de cabelo mais fracos e, eventualmente, gerar o cabelo que for necessário". A HairClone crê que uma intervenção precoce facilitará o rejuvenescimento capilar, admitindo que o processo é dificultado consoante a idade do paciente.

Se houver histórico familiar de calvície é recomendado retirar os folículos por volta dos 20 anos. No futuro, quando o paciente começar a perder cabelo, poderá descongelar os folículos guardados. O diretor assegura que "o objetivo da clonagem capilar é criar vários cabelos, em qualquer momento, sem preocupar-nos com o futuro".

Neste método, as células que se encontram dentro dos folículos são multiplicadas em laboratório e, quando o paciente começar a perder cabelo, são injetadas no couro cabeludo. Supostamente será possível também retirar folículos de outra parte do corpo em pacientes totalmente carecas.

Fario assegura que o procedimento não é barato - pode custar mesmo milhões de euros - e será necessário repeti-lo várias vezes, entre 3 a 5 anos depois.

A empresa divulga que ainda não existe nenhum método parecido e afirma que "a HairClone está a desenvolver as aprovações regulamentares necessárias para que seja permitido o banco de folículos e a expansão das células". Este tratamento ainda não foi experimentado em qualquer paciente, porém, caso seja bem sucedido, poderá gerar milhares de milhões de euros em receitas.