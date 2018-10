Emmanuela ou Mirella, de quem serão as ossadas encontradas no Vaticano?

Emmanuela Orlandi ou Mirella Gregori? De quem serão as ossadas encontradas num parque, junto ao Museu da Villa Borghese, no Vaticano, em Roma? Os nomes destas jovens, que desapareceram em 1983, com 40 dias de diferença, voltam agora a ser falados.

As famílias de uma e de outra acreditam que poderão finalmente desvendar o mistério que dura há 35 anos, mas de quem serão as ossadas?

Em comunicado o Vaticano revela estar a analisar os fragmentos dos restos humanos encontrados durante as obras de construção na embaixada do Vaticano para tentar determinar a idade e o sexo e a data da morte."Durante as obras de restauração em um espaço anexo à Nunciatura Apostólica da Itália foram encontrados fragmentos de ossos humanos", referia o Vaticano no comunicado divulgado. Acrescentando que, "assim que os restos mortais foram encontrados, a Guarda Suíça do Vaticano informou as autoridades italianas e a Santa Sé e iniciou uma investigação."

Os meios de comunicação italianos acreditam poder tratar-se das ossadas da filha adolescente de um funcionário do Vaticano que desapareceu em 1983.

Famiílas nunca deixaram de as procurar. O mistério pode ser desvendado agora © DR

Emmanuela Orlandi, de 15 anos, cuja família nunca deixou de a procurar.

Em Roma, pintaram-se murais das duas jovens Emmanuela e Mirella para que a cidade não se esquecesse delas e do seu desaparecimento.

O irmão de Orlandi, Pietro, faz campanha há décadas para descobrir o que aconteceu. Chegou mesmo de acusar o Vaticano de permanecer em silêncio sobre o caso.

Os meios de comunicação social italianos têm associado muito este caso ao crime organizado ou a uma tentativa de forçar a libertação da prisão de Mehmet Ali Agca, o turco que tentou assassinar o papa João Paulo II em 1981. O desaparecimento da jovem chocou a cidade.

Segundo contam os jornais, "ela atendeu um dia o interfone no apartamento onde vivia com os pais e disse-lhes que ia descer para falar com um colega da escola, mas nunca mais voltou." Há uma segunda jovem e os restos mortais agora encontrados também poderão ser dela, trata-se de Mirella Gregori, também de 15 anos, que desapareceu 40 dias antes de Orlandi, em maio de 1983, também na mesma zona.

A polícia chegou a dizer acreditar que os desaparecimentos das duas jovens estariam ligados. Em vários momentos, e ao longo destes anos, o Vaticano afirmou cooperar totalmente com a polícia investigando o caso de Orlandi.