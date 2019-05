Em tensão permanente. Venezuela regressa à sua relativa normalidade

As dúvidas sobre quem manda em quem na crise política venezuelana

Guaidó chamou o povo à rua: "Vamos com tudo"

Como prometera na véspera, o presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, veio esta quarta-feira para a rua com um discurso mobilizador. Após a tentativa de derrube do regime de Nicolás Maduro ocorrida na véspera, aquilo a que Guaidó chamou de Operação Liberdade prosseguia nas manifestações do 1.º de Maio.

Em Caracas, Guaidó discursou perante milhares de apoiantes em El Marquês, no leste de Caracas: "Estamos no caminho certo. Hoje não há como voltar atrás, porque vamos com tudo. Temos um plano para o país, um projeto. Eles representam a morte. A opção pela mudança representa a vida".

De seguida, Guaidó anunciou uma greve do setor público: "Amanhã [quinta-feira] vamos acompanhar a proposta que nos fizeram de greves progressivas, até conseguir uma greve geral (...) todos os setores se vão integrar neste processo (greve geral). Amanhã acompanharemos os trabalhadores públicos nas suas exigências".