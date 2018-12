Em Hong Kong choveram notas do céu

Imagem do vídeo publicado no Facebook

Não foi nenhuma cena de um filme e muito menos o maior dos pesadelos de Obélix, que só tem medo que o céu lhe caia em cima: num dos bairros mais pobres de Hong Kong choveram notas, muitas notas, dinheiro fresco e verdadeiro, nada de falsificações ou notas de monopólios, segundo o jornal South China Morning Post .

A polícia deste território chinês recolheu 5 mil dólares de Hong Kong (cerca de 566 euros), depois de ter recebido relatos de de que alguém estava a distribuir dinheiro na rua Fuk Wa, no bairro de Sham Shui Po.

Um repórter do jornal viu algumas notas de 100 dólares locais (pouco mais de 11 euros) perto do Golden Computer Arcade, um centro comercial dedicado à tecnologia. Agentes da polícia disseram às pessoas para não apanharem as notas.

Num vídeo publicado no Facebook mostrando um homem vestido com um capuz preto que parecia estar a anunciar uma corrida de transações. "Espero que todos prestem atenção a este importante evento... [Eu] não sei se algum de vocês vai acreditar que o dinheiro pode cair do céu..." - e nesse momento a câmara captava notas a serem atiradas de um telhado.

Ninguém foi preso, revelaram as autoridades, que estão a investigar quem será o homem.