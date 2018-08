Em 2013, 5 Estrelas de Génova dizia que colapso da ponte era uma fábula

O "milagre" de Davide Capello. Guarda-redes sobreviveu à queda do viaduto em Génova

Governo culpa concessionária, que responde com promessa de reconstruir ponte "em cinco meses"

Samuele, oito anos, morreu com os pais. As vítimas da ponte de Génova

O ministro das Infraestruturas e Transportes de Itália, Danilo Toninelli, exigiu nesta quarta-feira a demissão dos responsáveis da empresa Autostrade per l'Italia, concessionária da Ponte Morandi, que colapsou parcialmente na véspera deixando pelo menos 38 mortos e 16 feridos, 12 deles, pelo menos, em estado grave.

Numa mensagem que publicou no Facebook, o governante, do Movimento 5 Estrelas, escreveu que "os responsáveis da Autostrade per l'Italia devem demitir-se antes de tudo" e avançou que o governo italiano "ativou todos os procedimentos para a possível revogação das concessões e a imposição de uma multa de até 150 milhões de euros".

Toninelli, que foi ao terreno acompanhar os trabalhos de resgate e remoção de escombros, sublinhou: "Se não são capazes de administrar as nossas autoestradas, o Estado o fará."

Na véspera, o vice-primeiro-ministro e ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, citado pela Ansa, apontou o dedo à União Europeia. "Se não houvesse constrangimentos externos que nos impedem de gastar mais em estradas seguras, escolas... então realmente devemos questionar se vale a pena seguir estas regras. Não pode haver negociação que ligue regras fiscais à segurança dos italianos", afirmou o dirigente populista de direita, líder da Liga, cujo governo quer excluir certos investimentos dos cálculos do défice.

O colapso, que jogou no vazio 20 automóveis e três camiões que se encontravam sobre aqueles cem metros do viaduto, ocorreu por volta do meio-dia, cerca de 11.00 em Lisboa, numa altura em que caíam chuvas torrenciais em Génova, capital da região da Ligúria e noroeste de Itália. A Ponte Morandi, inaugurada em 1967, sempre foi polémica e houve inclusivamente engenheiros que apontaram para a existência dos mais variados problemas.

Apesar da cólera dos governantes atuais, no poder desde junho, o certo é que, em 2013, o 5 Estrelas de Génova classificou como "favoletta", efabulação, a possibilidade de a Ponte Morandi vir a colapsar. Isso mesmo constava num comunicado que estava no site do partido, mas foi retirado, embora ainda seja possível encontrá-lo através de uma versão em cache.

"A Itália está a enfrentar a pesada degradação dos processos de urbanização e desenvolvimento das suas infraestruturas dos últimos 60-70 anos, uma herança de obras em parte obsoleta e inadequadas para o seu atual desempenho. Parece impossível instaurar grandes investimentos sem corrupção; a Expo de Milão 2015 é um recente exemplo. Esta é uma das razões que levam o Movimento 5 Estrelas a opor-se às grandes obras como a Gronda, projeto de autoestrada alternativa ao viaduto colapsado. O grupo Movimento 5 Estrelas de Génova em 2013 afirmava que o viaduto era seguro, não sendo por isso necessário desperdiçar dinheiro para soluções alternativas. A Liga tem ideias opostas em relação às infraestruturas. Estas posições ambíguas e contrastantes dentro do governo não põem em causa o executivo, mas dificultam antecipar se e como este executivo será capaz de evitar tragédias como esta", diz ao DN Cristiano Gianolla, investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e autor do livro 5 Stelle, Chi Decide, come Decide ("5 Estrelas, Quem Decide, como Decide").