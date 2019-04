Rivera tenta colar Sánchez aos independentistas e este riposta com o Vox

A primeira e a única vez que Juan esteve no Vale dos Caídos foi há mais de 60 anos. "Devia ter uns 4 anos e nunca mais lá voltei", conta ao DN este reformado que, há quatro décadas, vive em San Lorenzo de El Escorial. Esta é a localidade mais próxima da basílica que o general Franco mandou construir para enterrar as vítimas nacionalistas e republicanas da guerra civil e onde o próprio ditador acabou por ficar enterrado.

"Querer desenterrar Franco é remexer no passado. Vai trazer consequências graves. Para mim é indiferente. Sou filho de um capitão dos vermelhos porque era com quem o meu pai estava quando começou a guerra", conta Juan, declarando que apesar de não gostar de política vai votar no domingo. "Ainda não sei é em quem", confessa, em declarações ao DN.