El Chapo: Autoridades receiam nova fuga da prisão

As autoridades federais norte-americanas acreditam que "El Chapo", o líder do cartel mexicano Sinaloa que traficava drogas para os Estados Unidos, está a preparar a sua fuga da prisão. O receio vem dos pedidos singulares que o narcotraficante está a fazer a partir da prisão federal de Nova Iorque, onde está numa cela solitária há dois anos.

Numa carta da defesa de Joaquim "El Chapo" Guzmán ao juiz responsável pelo caso, os representantes legais do réu reclamam o acesso a ar fresco, a luz solar, a água engarrafada (porque o arguido alega dar-se mal com água da torneira). Queixa-se ainda da luz elétrica sempre acesa e do barulho do ar condicionado que alegadamente o força a colocar papel higiénico nos ouvidos, provocando-lhe "fadiga", "privação de sono", "dores de cabeça e de ouvidos diárias", segundo o jornal The Washington Post. Os advogados falam em "punição cruel e incomum".

Está numa cela sem janelas de três por 2,5 metros, em Manhattan, Nova Iorque. Sem acesso a qualquer comunicação com o exterior para que não possa dar continuidade à sua atividade no cartel Sinaloa a partir da cadeia e para que não possa planear uma fuga. Um risco elevado, uma vez que El Chapo, 61 anos, já escapou duas vezes de prisões de alta segurança no México antes de ser recapturado em 2016 e extraditado para os Estados Unidos. A primeira aconteceu em 2001 com a ajuda de um guarda prisional e a segunda em 2015 através de um túnel ventilado com mais 1,6 quilómetros que o próprio escavou por cima do chuveiro da sua cela.

"O acusado já planeou e executou com sucesso duas fugas de instituições penais de alta segurança. Conforme detalhado no julgamento, uma das fugas envolveu a construção de um túnel sofisticado e ventilado que se estendia por mais de 1,6 quilómetros. Certamente, uma fuga no telhado, usando um helicóptero, ou qualquer outro meio semelhante seria elementar em comparação", de acordo com as autoridades federais.

Estabelecem assim o paralelo com uma tentativa de fuga em 1981 na prisão federal onde El Chapo se encontra. Na altura, o prisioneiro tentou entrar num helicóptero roubado por dois cúmplices no átrio da prisão. O plano acabou por não ser executado tal como foi pensado e o caso terminou num tiroteio com os polícias.

À espera da sentença perpétua

El Chapo, preso pela primeira vez na Guatemala, em 1993, foi condenado em fevereiro desde ano e a leitura da sentença está marcada para 25 de junho. O procurador Richard P. Donoghue tentará que El Chapo seja condenado à maior pena possível (prisão perpétua), tendo entre as acusações a de liderar uma organização criminosa (mesmo depois de estar preso), matar pelo menos 30 pessoas (incluindo dois membros do cartel dos Zetas, que terá alegadamente executado com um tiro na cabeça), e outros crimes relacionados com o narcotráfico, como lavagem de dinheiro e uso de armas de fogo. Sendo que a acusação de que liderou uma organização criminosa já lhe garante a perpétua.

Apesar de ser procurado por várias jurisdições nos EUA, o processo centralizou-se em Nova Iorque, por se considerar ser o que tinha mais hipóteses de avançar. Ao todo, Guzmán é acusado de 17 crimes, dizendo-se inocente de todos. De acordo com as autoridades norte-americanas, El Chapo tornou-se o traficante mais poderoso do mundo após a morte do colombiano Pablo Escobar, em 1993.