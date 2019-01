Avistamento de drone suspende partidas de Heathrow durante hora e meia

"Como medida de precaução, paramos as descolagens enquanto estamos a investigar. Pedimos desculpas aos passageiros por qualquer inconveniente", afirmou à BBC uma porta-voz do aeroporto de Heathrow.

Após o avistamento de um drone junto às pistas, os responsáveis pelo aeroporto londrino estão a trabalhar com as autoridades para evitar qualquer ameaça à segurança. Os voos foram entretanto retomados

Este incidente surge pouco depois de em dezembro o avistamento de vários drones ter obrigado a encerrar o aeroporto de Gatwick, também em Londres.

Segundo o The Guardian, o site FlightRadar mostra que os aviões continuam a poder aterrar no aeroporto mais movimentado do Reino Unido.

A polícia metropolitana anunciou ter recebido relatos sobre o avistamento de um drone junto a Heathrow por volta das 17.05.

Depois de um caso semelhante ter mantido no solo mais de mil voos, o aeroporto anunciou ter investido cinco milhões de libras para evitar ataques futuros. Heathrow confirmou também ter adquirido sistemas para prevenir a entrada de drones no seu espaço aéreo.

Em 2017 passaram por Heathrow 78 milhões de passageiros, o que perfaz mais de 200 mil por dia.

