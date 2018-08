Donald Trump chama ex-assessora de "cadela"

Subiram de tom os insultos de Donald Trump à sua antiga assessora Omarosa Manigault Newman. No Twitter, o presidente dos Estados Unidos chamou a ex-conselheira de "cadela".

"Quando se dá uma oportunidade a uma louca, miserável chorona e se dá uma emprego na Casa Branca, suponho que não resultou. O General Kelly fez um bom trabalho ao despedir rapidamente aquela cadela", escreveu Trump no Twitter.

Manigault Newman chegou a ser a afro-americana com estatuto mais elevado na Casa Branca. Agora, meses depois de ter sido afastada, lançou um livro revelador dos seus dias na Casa Branca e a divulgar registos sonoros secretos.

No seu livro, intitulado Unhinged ("Desvairado"), Manigault Newman, acusa Trump de se comportar "como um cão sem trela" nos eventos que decorrem em Mar-a-Lago, quando a esposa está ausente, e de ser "racista, intolerante e misógino".

Manigault Newman acusa também Trump de usar linguagem racista durante o programa televisivo "O Aprendiz", que apresentava e no qual ela participou.

O lançamento do livro e as revelações da antiga apoiante realçaram várias questões delicadas na Casa Branca de Trump, como a falta de diversidade racial entre os principais dirigentes, as questões de segurança - Manigault Newman gravou o seu despedimento na Sala de Emergência da Casa Branca - e as medidas extraordinárias, como os acordos de confidencialidade para manter os ex-assessores calados.

Trump também negou que tenha alguma vez usado a designada "N-word" [expressão que se refere à palavra preto, que tem uam conotação muito negativa nos EUA, por ser usada de forma insultuosa e depreciativa para se referir pessoas de pele negra]. Manigault Newman tinha dito que existe uma gravação de Trump a usar a 'N-word'.

Nas suas mensagens no Twitter, Trump disse que recebeu uma chamada do produtor de "O Aprendiz". Com base nesse telefonema, garantiu: "NÃO HÁ GRAVAÇÕES de 'O Aprendiz' onde eu utilizo essa terrível e chocante palavra, como me atribuiu a 'Louca e Transtornada Omarosa'".