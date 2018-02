Pub

Phil, o famoso animal da Pensilvânia, voltou para a troca. Os dias frios irão continuar

O dia 2 de fevereiro é o Dia da Marmota ("Groundhog Day") nos EUA e Canadá e é celebrado há 132 anos. Nesta data, todas as atenções se viram para um pequeno povoado, Punxsutawney, na Pensilvânia, onde uma marmota especial anuncia o estado do tempo para as próximas semanas.

A localidade faz questão de preservar e divulgar o evento com a ajuda do famoso, Phil, uma marmota que sai da toca, mesmo em período de hibernação, para fazer a previsão do tempo. O animal faz parte do folclore e até já se sabe quanto mais tempo irá durar o inverno em 2018: seis semanas.

Como manda a tradição, Phil saiu hoje da toca por volta das 7h18 da manhã e saudou uma multidão de milhares de pessoas que aguardavam a previsão em clima de festa.

O animal viu a sua sombra e voltou para a toca, o que, de acordo com a lenda, significa que o país irá enfrentar mais seis semanas de inverno.

Se Phil não tivesse voltado para hibernar, a primavera estaria a chegar rapidamente.

Veja o video:

