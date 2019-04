Detido jihadista que estaria a preparar ataque terrorista em Sevilha

A polícia espanhola e os serviços de informação marroquinos anunciaram a detenção de um jhiadista em Marrocos suspeito de estar a preparar um ataque terrorista em Sevilha, anuncia a imprensa espanhola.

O El País avança que a polícia está neste momento na residência do suspeito, na capital da Andaluzia, para perceber se existem mais indícios sobre o alegado plano terrorista. O jornal diz ainda que o governo espanhol anunciou o reforço do policiamento e controlo anti-terrorista nas várias cidades do país, como forma de garantir a segurança durante a Semana Santa.

ÚLTIMA HORA: Detenido en Marruecos un yihadista que presuntamente pretendía atentar en #Sevilla.

En estos momentos se está llevando a cabo el registro en su domicilio en la capital andaluza #EstamosPorTi #SomosTuPolicía - Policía Nacional (@policia) April 17, 2019

Na semana passada o ministério do interior espanhol reforçou os dispositivos de segurança e elevou o alerta policial no combate ao terrorismo em antecipação às festividades da Semana Santa, uma quadra tradicionalmente celebrada em Espanha com grandes procissões e testemunhos de fé.

O reforço de segurança, com mais agentes das forças de segurança das diferentes cidades do país, incide especialmente nos espaços públicos e meios de transporte, para acompanhar de mais de perto os acontecimentos religiosos, como as procissões, aos quais deverão acorrer grande número de pessoas.