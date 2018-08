Detido homem suspeito de assassinar menino de 11 anos há duas décadas

"Jos B., de 55 anos, suspeito da morte de Nicky Verstappen, foi detido em Espanha no domingo à noite. Foi detido e será entregue em Holanda", segundo um comunicado da polícia de Limpburg.

Desde quarta-feira que o homem se encontrava na lista dos mais procurados da Interpol.

O maior programa de testes de ADN alguma vez feito na Holanda permitiu chegar a Jos Brech, suspeito do homicídio de Nicky Verstappen, de 11 anos.

O rapaz desapareceu de um acampamento juvenil em agosto de 1998 e o seu corpo descoberto um dia depois com sinais de abuso sexual a alguns quilómetros do acampamento.

Foi interrogado em 1998

Jos Brech vivia a 13 quilómetros do local e foi interrogado três vezes, a primeira das quais dois dias após o crime, quando foi descoberto pela polícia a rondar o local do crime. Brech disse então que estava apenas a apanhar ar.

Vinte anos depois, e depois da recolha massiva de amostras de ADN iniciada em maio de 2017 foi possível chegar um familiar do suspeito e daí a um chalet que de Jos Brech no noroeste de França onde foram encontradas provas de ADN que correspondem às que foram encontradas no local do crime.

Jos Brech estava desaparecido desde abril, e foi reconhecido por uma testemunha que o reconheceu numa fotografia divulgada pela imprensa, acrescentaram as autoridades espanholas no momento da detenção.

"Temo-lo. Jos Brech foi detido em Espanha, perto de Barcelona", disse Peter R. de Vries, jornalista e porta-voz da família da criança.