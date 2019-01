Detido conselheiro de Donald Trump

Roger Stone foi preso pelo FBI em Fort Lauderdale, Florida, acusado de sete crimes, incluindo uma acusação de obstrução, falsas declarações e uma acusação de adulteração de testemunhos. Consultor político com décadas de experiência, Stone foi conselheiro de Donald Trump durante a campanha presidencial.

Stone foi indiciado pelo procurador especial Robert Mueller e deverá comparecer em tribunal ainda nesta sexta-feira.

A acusação detalha as conversas de Stone sobre e-mails roubados ao partido democrata e publicados pela WikiLeaks nas semanas anteriores à vitória do republicano sobre a democrata Hillary Clinton. A investigação de Mueller disse que esses e-mails, pertencentes ao presidente da campanha de Clinton, John Podesta, foram pirateados por agentes russos.

A acusação afirma que durante o verão de 2016, durante a campanha, Stone informou os restantes membros da campanha de Trump que tinha informação causadora de danos à campanha de Hillary Clinton. Além disso ofereceu-se para ser o intermediário.

A acusação aponta ainda que, mais tarde, durante a investigação do Senado à interferência russa às eleições, Stone prestou falsas declarações e tentou persuadir uma testemunha a prestar falsas declarações.

No entanto, Stone não é visado com a acusação mais grave, estar em articulação com o Kremlin com o objetivo de interferir nas eleições, que é no fundo o cerne da investigação de Mueller.

Há meses que Stone dizia esperar ser acusado por Mueller. Ao mesmo tempo sempre afirmou nunca ter cometido crime algum.

Em atualização