Detido antigo primeiro-ministro escocês. Estava a ser investigado por assédio sexual

O antigo primeiro-ministro escocês Alex Salmond foi preso na noite de quarta-feira e comparecerá perante o juiz ainda esta quinta-feira, confirmou a procuradoria escocesa.

Segundo o jornal britânico The Guardian , Salmond tem estado a ser investigado pela polícia escocesa após uma investigação confidencial do governo escocês sobre as alegações de duas mulheres de que o antigo governante as assediava sexualmente há vários anos. O governo escocês enviou o seu relatório final à polícia em agosto do ano passado.

Um porta-voz da polícia limitou-se a confirmar, de acordo como correspondente da Sky News: "Podemos confirmar que um homem de 64 anos foi detido e acusado e a informação foi remetida para a procuradoria."