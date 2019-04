Desapareceu há 17 anos. Agora polícia encontrou ossos no jardim da casa do marido

A polícia da cidade de Settimo Torinese, a poucos quilómetros de Turim, encontrou ossos humanos no jardim da casa onde Samira Sbiaa morava com o marido, Salvatore Caruso, antes de desaparecer, em 2002. A descoberta foi feita com o recurso a cães pisteiros e georradares, depois de uma associação ter dado conta do caso num programa de televisão.

Segundo a Rai News, a mulher, de origem marroquina, não é vista há 17 anos, desde os seus 32, mas o marido nunca participou o desaparecimento. Salvatore Caruso, de 68 anos, é agora suspeito de homicídio.

De acordo com a imprensa italiana, apesar da preocupação demonstrada pela família de Samira, o marido, ex-segurança, nunca relatou o desaparecimento da jovem. Só quando uma associação divulgou o caso no programa de televisão Chi l'ha visto? (Quem a viu, em português), em meados de fevereiro, é que as autoridades italianas deram início à investigação.

A polícia acredita que os ossos encontrados no quintal do casal nesta terça-feira à tarde podem pertencer à mulher desaparecida, mas só com o desenrolar da investigação será possível ter a certeza de que os restos mortais são de Samira.

As buscas tiveram início há algumas semanas, mas foram dificultadas pelo elevado número de objetos empilhados em casa e no quintal. No final de março, os cães pisteiros já tinham indicado a presença de material suspeito, mas só agora foram encontrados os ossos humanos.

Salvatore e Samira casaram-se em 2000, depois de se terem conhecido por intermédio de um parente, quando o homem esteve em Marrocos. Fixaram-se em Settimo Torinese, Itália, onde a polícia tenta agora desvendar o mistério que é o desaparecimento da mulher.

Confrontado com as acusações, Salvatore Caruso nega ter feito mal a Samira ou escondido o corpo.