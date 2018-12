Deputados expulsos da televisão pública por protestos contra "lei dos escravos"

Costa defende "abordagem pragmática" com Hungria, sem ceder nos "valores"

Dois deputados da oposição húngaros foram retirados à força da sede da televisão pública, a MTVA, depois de tentarem ser ouvidos para divulgar algumas reivindicações contra as alterações à lei do trabalho, apelidada de "lei dos escravos". Um vídeo publicado nas redes sociais mostra um dos deputados agarrado ao corrimão de umas escadas, antes de ser arrastado para o exterior do edifício.