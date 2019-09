Deputados aprovam moção para aceder a documentos privados sobre suspensão do Parlamento

Antes de Boris Johnson regressar esta tarde ao Parlamento britânico para apresentar a sua moção em defesa de eleições antecipadas no Reino Unido, o speaker da câmara dos Comuns, John Bercow, aceitou duas moções de emergência e o debate e votação das mesmas.

Uma, apresentada por Dominic Grieve, um deputado dos conservadores rebeldes, diz respeito a obrigar o governo de Boris Johnson a apresentar os documentos privados da Yellowhammer Operation (Operação Martelo Amarelo), relativos à suspensão da câmara dos Comuns, aos cálculos e preparativos feitos sobre o No Deal Brexit etc...

Apesar da moção, que foi aprovada por 311 votos a favor e 302 contra, o N.º 10 de Downing Street fez saber que não tenciona divulgar esses documentos nem qualquer correspondência privada. O procurador-geral britânico, Geoffrey Cox, citado pelo Guardian, deu a entender que o governo pode não ser obrigado a divulgar nada, se o que estiver em causa forem e-mails e correspondência privada de funcionários públicos.

Durante o debate, o ministro Michael Gove considerou que esta moção não tem precedentes, por violar o direito à privacidade e a lei de proteção de dados. O governante lembrou que os documentos relativos à suspensão do Parlamento já são do domínio público, tendo sido divulgados pelo tribunal. E indicou que o governo prevê divulgar uma versão dos seus planos sobre o No Deal, avisando, desde logo, que não se trata de planos de preparação para o pior dos cenários.

O texto da moção submetida por Dominic Grieve vai ao ponto de especificar as pessoas de quem são requeridas as comunicações privadas, com os nomes discriminados, especificando que essas comunicações devem ser divulgadas no prazo de até quarta-feira às 23.00. Incluídas estão mensagens escritas, eletrónicas ou não, enviadas através de Apps como WhatsApp, Telagram, Signal, Messenger do Facebook, e-mails encriptados ou não, mensagens de telemóvel ou mensagens enviadas através de iMessage, quer de telefones pessoais ou profissionais.

A outra moção de emergência aceite por Bercow foi apresentada pelo líder do Labour Jeremy Corbyn, no sentido de garantir que o governo é obrigado a cumprir a lei. Nomeadamente a lei que foi aprovada no sentido de impedir um No Deal Brexit. O dirigente trabalhista indicou que vários deputados estão preocupados com indicações vindas do N.º 10 no sentido de que o chefe do governo poderá não cumprir essa lei.

Confrontado por um dos deputados sobre a possibilidade de um dos 27 Estados membros da UE poder vetar uma nova extensão do Artigo 50.º do Tratado de Lisboa - algo que a França já ameaçou fazer, Corbyn replicou: "Isso é uma questão hipotética". Outra deputada insistiu: "Se não houver qualquer extensão o que sugere o senhor fazer?". Mais uma vez, o líder do Labour evitou uma resposta concreta, desviando as declarações para acusações de conluio entre Boris Johnson e Donald Trump sobre um futuro acordo comercial Reino Unido-EUA?

Durante a sua intervenção, a líder dos liberais-democratas, Jo Swinson, sugeriu que, se com o aproximar do dia 31 de outubro, se tornar claro que não haverá um novo acordo aprovado, nem uma nova extensão do Artigo 50.º, então o Reino Unido deve revogar a ativação do Artigo 50.º. Dessa forma, o Brexit seria cancelado.

A moção está a ser debatida e vai ser votada em seguida. Haverá ainda debate sobre uma moção dedicada à situação na Irlanda do Norte. E só depois a moção de Boris. Seguir-se-á a suspensão do Parlamento britânico por cinco semanas, conforme foi ordenado pela Rainha Isabel II, a pedido do primeiro-ministro e líder do Partido Conservador.