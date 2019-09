"Governo de marionetas" se deputados impedirem Brexit sem acordo

Jacob Rees-Mogg, o líder da Câmara dos Comuns -- o equivalente a ministro dos Assuntos Parlamentares -- em nome do governo, disse que a moção para que os deputados tomem controlo da agenda parlamentar para aprovar legislação que impeça um Brexit sem acordo "é extraordinariamente sem precedentes" e "irregular do ponto de vista constitucional".

Rees-Mogg, um dos mais ardentes brexiteers , criticou a decisão de Bercow em permitir o debate, uma vez que a moção apresentada, standing order n.º 24, é por natureza um debate de emergência cuja votação não era até hoje vinculativa. O speaker tomou a palavra e disse que nada tem de irregular, embora reconheça que este procedimento foi usado mais recentemente para o que chamou de "moções de avaliação".

Para Rees-Mogg a legislação que vai ser debatida e votada amanhã é uma "tentativa deliberada" para os deputados ou aceitarem o backstop (mecanismo de salvaguarda), ou permitirem uma nova extensão do Artigo 50.º ou que seja revogado e o Brexit cancelado, o que criaria "um governo de marionetas".

No final da sua intervenção, Rees-Mogg deixou o aviso: "Quando chegarmos à votação hoje, espero que todos os membros contemplem a atual confusão constitucional e considerem o caos que essa concatenação de circunstâncias poderia criar."

John Bercow reafirmou que nada o desviará, citando o primeiro-ministro Boris Johnson, "aconteça o que acontecer, fazer ou morrer": "Está em conformidade com o que eu tenho praticado. Eu recebi aconselhamento especializado. Fi-lo, faço-o e farei o melhor que puder, sem medo nem favores."

O speaker John Bercow aprovou um debate de emergência no Parlamento sobre o Brexit proposto por um grupo de deputados que procura bloquear a saída da UE sem um acordo. O debate iniciou-se de seguida e durará até três horas, afirmou Bercow.

O deputado que apresentou a proposta, Oliver Letwin, explicou o porquê da proposta: o governo não apresentou um plano para o Brexit e pretende sair sem acordo; esta é a última hipótese de os deputados poderão bloquear uma saída desordenada; e uma saída sem acordo é uma "grave ameaça" para o país.

Os deputados pretendem aproveitar o tempo parlamentar na quarta-feira para tentar aprovar legislação para forçar o primeiro-ministro Boris Johnson a pedir um adiamento para o Brexit.

Ken Clarke arrasa governo

O conservador Ken Clarke, deputado desde 1970 -- quando Boris Johnson tinha seis anos -- com humor e autoridade em iguais doses, não deixou pedra sobre pedra. O homem que votou a favor do Brexit das três vezes que foi ao Parlamento começou por dizer que "o motivo para esta moção é simplesmente porque o governo insiste em seguir uma política à qual se opõe a maioria no parlamento. Não há precedente, certamente não nos tempos modernos. "Este primeiro-ministro pôs-se numa posição em que só pode não conseguir um acordo. E todos sabemos que assistimos às mais extraordinárias tentativas feitas para anular a possibilidade de esta Câmara ter oportunidade de votar, debater e desempenhar um papel nesse processo."

Clarke respondeu também ao líder da Câmara, que minutos antes dissera que em caso de Brexit sem acordo seria "aceitável" o Reino Unido passar a seguir as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC). "Sem dúvida que os norte-coreanos prosperam com esse regime", comentou, dizendo ainda que apenas a Argélia e a Sérvia também fazem comércio pelas regras da OMC. Por fim, disse que admira "a capacidade de Rees-Mogg em manter uma cara séria quando estava a defender este tema".

Clarke, que enfrenta a expulsão do partido por votar contra o governo, defendeu um Brexit suave, que mantenha o Reino Unido no mercado comum.

O deputado conservador Dominic Grieve, que defende a permanência do Reino Unido na UE, também respondeu a Rees-Mogg. "Discordo totalmente com o líder da Câmara quando diz que se está a agir de forma inconstitucional. A nossa constituição é adaptável e tem de se adaptar à realidade de que o governo não tem maioria e já não a tem há algum tempo." O antigo procurador-geral diz que neste momento não sabe o que é a vontade do povo, pelo que defende um segundo referendo.

Rees-Mogg ouviu a réplica de Grieve quase deitado, o que não passou despercebido.

No início do debate, o líder dos trabalhistas Jeremy Corbyn disse que aprovar a legislação a debater na quarta-feira não é reverter o Brexit. O projeto de lei permite "espaço vital para respirar" e para se encontrar uma solução. Uma oportunidade que pode ser a última dos deputados. "Quer tenham votado pela permanência quer pela saída, os eleitores não votaram pelo encerramento da democracia", disse em alusão à suspensão de cinco semanas do Parlamento.

(em atualização)