Corrida contra o tempo para chegar a menino de dois anos que caiu a um poço

Criança caiu no poço quando passeava no campo com os pais

É um cenário de resgate de uma dificuldade extrema - 25 centímetros de diâmetro para uma profundidade de 110 metros. Foi por este buraco que caiu, no domingo, Yullen, um menino de dois anos e meio que passeava com os pais e os primos no campo, na cidade espanhola de Málaga. Mais de 100 efetivos estão agora a tentar encontrar a criança. Para já, a câmara de vídeo com que tentam chegar ao menino permitiu identificar, a 78 metros de profundidade, um saco de guloseimas que a criança levava consigo.

É o primeiro rasto de Yullen que é encontrado, mas a câmara não conseguiu passar dos 80 metros de profundidade, já que o buraco - um furo aberto para prospeção de água - estará obstruído, provavelmente devido a um desprendimento de terra, segundo avançam os media espanhóis. A dificultar ainda mais as operações, as paredes do poço - por onde um adulto não consegue passar - não são escoradas.

Poço tem uma abertura de cerca de 25 centímetros de diâmetro © DR

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

De acordo com as informações prestadas pela família, Yulen estava a brincar com outro menino, durante o passeio, quando caiu no buraco, que não estava protegido, nem sinalizado. Segundo o presidente do Consorcio Provincial de Bomberos, Francisco Delgado Bonilla, a família ouviu a criança chorar, pouco depois da queda, mas não voltou a ouvi-lo depois.

De acordo com o diário El País, a câmara do robot que está a ser utilizado nas buscas deparou-se com uma área húmida que não conseguiu transpor. As autoridades não sabem, nesta altura, se o poço tem ou não água.

No local estão bombeiros, polícia, Proteção Civil e submarinistas, além de algumas empresas privadas especializadas que estão a ajudar ao resgate. Desconhecendo por completo qual a situação do menino, as autoridades não descartam, para já, nenhuma hipótese de resgate, nomeadamente a construção de um túnel paralelo.