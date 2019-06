Corpos de pai e filha afogados regressaram a El Salvador

Carrinha funerária com os restos mortais de Óscar Ramirez e da filha Valeria no posto fronteiriço de La Hachadura, São Salvador

Os corpos dos imigrantes salvadorenhos Óscar Martínez e da sua filha Valeria, que há uma semana morreram afogados ao atravessarem o Rio Grande na fronteira México-EUA, chegaram este domingo a El Salvador, indicou o governo.

Desde quarta-feira, quando foi conhecida a imagem do pai e da filha com menos de dois anos afogados , que o mundo ficou em choque com o desespero dos imigrantes que tentam entrar nos EUA.

Óscar Martinez Ramirez, um cozinheiro de 25 anos, de El Salvador, e a sua filha Valeria, de 23 meses, estavam a flutuar de barriga para baixo na margem do Rio Grande.

Os restos mortais, transportados por via terrestre numa viatura funerária, entraram em El Salvador pela fronteira de La Hachadura (com a Guatemala) cerca das 08:00 horas locais (15:00 em Lisboa).

Resgatada das águas, a mãe da menina e esposa de Óscar, Tania Vanessa Ávalos, foi apoiada pelo cônsul salvadorenho, Rafael Rosales.

As autoridades explicaram o transporte dos corpos por via terrestre para El Salvador se justificou por ser um procedimento "muito mais rápido" e que "permite um maior cuidado" com os restos mortais.

A crise migratória que se vive na fronteira mexicana com os EUA agudizou-se, após a Administração Trump exigir ao México que acabasse com o fluxo migratório através do seu país.