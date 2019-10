Controlos aduaneiros longe da fronteira irlandesa? Não é bem assim, diz Boris Johnson

Primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, fotografado à saída do sítio onde decorre a conferência anual do Partido Conservador, em Manchester

O governo de Boris Johnson apresentou quatro propostas à Comissão Europeia sobre o backstop, depois de ter recebido um ultimato por parte da presidência finlandesa do Conselho da União Europeia. Mas pediu sigilo. E que essas propostas não fossem partilhadas, para já, com os representantes dos Estados membros da UE27. Mesmo assim, algumas das ideias contidas nas propostas apareceram divulgadas, esta segunda-feira à noite, na televisão pública irlandesa. Confrontado com a fuga de informação, esta terça-feira, na conferência do Partido Conservador, o primeiro-ministro disse tratar-se de propostas antigas e já ultrapassadas e prometeu apresentar muito em breve - esta semana - as propostas finais à UE.

Segundo a informação da RTE, o governo britânico pretende que sejam estabelecidos uma dezena de postos aduaneiros, só que afastados da fronteira entre a Irlanda do Norte (parte do Reino Unido) e da República da Irlanda (Estado da UE). Esses postos ficariam afastados da zona de fronteira, a cerca de 5 ou 10Km, para cada um dos lados. De acordo com as propostas, os comerciantes teriam que declarar às autoridades nacionais de cada lado que bens tencionam levar de um lado para o outro, os camiões seriam equipados com GPS para que as autoridades saibam onde estão exatamente e alguns deles seriam selecionados para serem submetidos a inspeções. Os comerciantes deveriam procurar obter garantias financeiras, para que os direitos alfandegários e o IVA ficassem logo pagos e para que as suas remessas obedecessem a trajetos pré-definidos.

Estas ideias foram, de imediato, rejeitadas pelo governo da Irlanda, pela oposição da Irlanda, pelos dois maiores partidos da Irlanda do Norte, o Sinn Féin e o DUP, sendo que só os deputados deste último se sentam no Parlamento britânico. Apesar de ser aliado do Partido Conservador, o DUP votou três vezes contra o acordo do Brexit acordado entre a UE27 e Theresa May, precisamente por não concordar com o controverso mecanismo do backstop. Mas o certo é que, para Boris Johnson, que já não conta com o apoio de uma parte dos deputados do seu partido e já perdeu a maioria na câmara dos Comuns, o apoio dos 10 eleitos pelo DUP em Westminster deixou de ser algo absolutamente imprescindível.

Alternativas ao backstop

O governo britânico, dominado por brexiteers radicais que não se importam que haja um No Deal Brexit a 31 de outubro, prometeu apresentar propostas concretas para substituir o backstop antes do Conselho Europeu dos dias 17 e 18. O mecanismo consiste em criar um "território aduaneiro comum", abrangendo a UE e o Reino Unido, no qual não haveria quotas ou tarifas para produtos industriais e agrícolas que circulassem na ilha da Irlanda. Esta solução só entraria em vigor após o período de transição, inicialmente previsto para durar até ao final de 2020, caso não fosse encontrado outro mecanismo, mas Boris Johnson considera que é antidemocrática porque sujeita o Reino Unido a regras da UE depois do Brexit.

A UE, por seu lado, argumenta que o mecanismo nunca seria usado. A questão é que os britânicos, pelo que se tem visto, não confiam em si próprios para conseguir arranjar um mecanismo alternativo até ao final de 2020. Aceite por todos. O mesmo se tem visto com o Brexit, que era suposto acontecer a 29 de março, mas já foi adiado duas vezes. Agora está previsto para 31 de outubro. Para Boris com ou sem acordo. Para a oposição, se não houver acordo, terá que ser pedido um novo adiamento. Algo que o atual chefe do governo recusa fazer. Já o disse várias vezes. Para que não restem dúvidas.

Sobre as propostas divulgadas pela televisão irlandesa, Boris Johnson, que discursa esta quarta-feira de manhã na conferência do Partido Conservador, em Manchester, esclareceu que estão ultrapassadas. "Não é de todo o que estamos a propor", afirmou esta terça-feira, numa entrevista à BBC Radio 4, sem adiantar pormenores, alegando a necessidade de manter os planos em segredo até serem apresentados à União Europeia nos próximos dias."

Boris, ex-presidente da câmara de Londres e ex-correspondente em Bruxelas, garantiu que "não é de todo" a intenção do governo criar uma "fronteira física" a poucos quilómetros da fronteira que divide a província britânica e o país vizinho do sul."Há muito boas razões para que isso não seja uma boa ideia e penso que qualquer pessoa com conhecimento da situação na Irlanda e Irlanda do Norte percebe, tanto por razões práticas como por razões sentimentais".

No entanto, admitiu a necessidade de impor controlos aduaneiros nas mercadorias que vão circular entre os dois territórios depois da saída do Reino Unido da UE e, consequentemente, do mercado único e união aduaneira. "Essa é a realidade. Estamos a chegar agora a um momento crítico de escolha para nós e os nossos parceiros europeus sobre como vamos avançar, porque, ao fim de contas, um país unido e soberano tem de ter um território aduaneiro único. Quando o Reino Unido sair da UE, essa deve ser a situação que temos de ter", acrescentou Boris

Moção de censura pouco provável

No mesmo dia, o Labour, não pela voz de Jeremy Corbyn, mas pela voz de John McDonnell, ministro sombra das Finanças, fez saber que é pouco provável haver uma moção de censura contra o governo de Boris Johnson antes de ver o que ele apresenta no Conselho Europeu, de 17 e 18 de outubro, bem como qual será a resposta da UE27. "É preciso ir ao sabor da coligação [anti-No Deal Brexit]. Um grande número de pessoas, entre os 21 conservadores [rebeldes] vão querer obviamente esperar para ver se Boris Johnson consegue algum tipo de acordo e se ele submete, ou não, um pedido de extensão [do Artigo 50.º do Tratado de Lisboa]", declarou o trabalhista, apesar de ressalvar que, se Boris cair, será Corbyn a assumir o poder. McDonnell rejeitou a ideia veiculada pelos liberais-democratas no sentido de que um governo interino seja liderado por um deputado do Parlamento britânico e não pelo líder do Labour.