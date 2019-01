Consulados estrangeiros evacuados em Melbourne devido a pacotes suspeitos

Art Bilger, especialista da Wharton School of Business da Universidade da Pensilvânia e capitalista de risco, revela num estudo recente que as taxas de perda de emprego, nos próximos 25 anos, serão cada vez mais elevadas porque 47% dos empregos possíveis serão "corrompidos" pela automação. "Nenhum governo está preparado", escreve a The Economist. Corrompidos? Não será antes uma oportunidade?