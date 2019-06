Conservadores. Boris Johnson vence segunda votação. Dominic Raab fora da corrida

"Onde está o Boris?" Debate com candidatos a sucessão de May marcado por ausência de favorito

Boris Johnson venceu a segunda ronda de votações na escolha do futuro líder conservador, tendo recebido 126 votos dos 313 deputados tories. Em segundo ficou Jeremy Hunt com 46 votos. Michael Gove, com 41 votos, Rory Stewart, com 37 e Sajid Javid, com 33 foram os restantes candidatos a manterem-se na corrida. Dominic Raab, com 30 votos, não obteve os 10% exigidos e ficou de fora.

Entre os resultados da primeira volta e da segunda, destaque para a subida do secretário do Desenvolvimento Internacional. O diplomata Rory Stewart, com um discurso moderado, pode ser o outsider a congregar apoios contra Boris Johnson.

Há cinco dias, Boris Johnson obteve na primeira volta 114 votos, seguido pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Jeremy Hunt (43), o ministro do Ambiente, Michael Gove (37), o ex-ministro para o Brexit, Dominic Raab (27), o ministro do Interior, Sajid Javid (23), o ministro de Saúde, Matt Hancock (20), e o ministro para o Desenvolvimento Internacional, Rory Stewart (19).

A antiga ministra do Trabalho Esther McVey (9), a ex-líder da Câmara dos Comuns Andrea Leadsom (11) e o deputado Mark Harper (10) foram eliminados por não terem atingido o mínimo necessário.

Na próxima votação, que decorre amanhã, é eliminado o candidato com menos votos, independentemente da percentagem atingida.