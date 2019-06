Com água por cima dos joelhos, António Guterres é capa da Time

Fato e gravata, cenho carregado, água por cima dos joelhos, esta é a imagem dramática do líder das Nações Unidas que faz a capa da revista Time desta semana. Uma expressão eloquente da tragédia humana em que as alterações climáticas já se transformaram em alguns países.

O título que acompanha a fotografia não deixa dúvidas: "Oceanos a subir, residentes em fuga, aldeias a desaparecer. O nosso planeta afunda-se".

Já a legenda diz: "O secretário-geral da ONU, António Guterres, na costa de Tuvalu, um dos países mais vulneráveis" à subida dos oceanos, em consequência das alterações climáticas.

António Guterres visitou em maio vários países do Pacífico Sul, num roteiro que teve, justamente, por objetivo chamar a atenção para o problema das alterações climáticas, e para a necessidade de os líderes mundiais redobrarem esforços no corte das suas emissões de gases com efeito de estufa.

Um dos países que o secretário-geral da ONU visitou foi Tuvalu, onde contactou de perto com os problemas já sentidos pelas populações. A subida do nível do mar come terreno e alaga antigas aldeias e zonas agrícolas, tornando a terra imprestável e o ambiente inóspito. Muitas famílias viram-se já obrigadas a emigrar e o êxodo não vai parar, porque as águas continuam a subir.

António Guterres fez da luta contra as alterações climáticas uma das suas bandeiras enquanto líder da ONU e tem deixado alertas frequentes sobre o tempo que está a esgotar-se para solucionar o problema do clima.

Um dos seus trunfos nesta caminhada é a cimeira que agendou para setembro na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque. Com essa reunião, a um ano antes do prazo imposto aos signatários do Acordo de Paris para cumprirem os seus compromissos no corte das respetivas emissões, Guterres vai tentar acelerar esse processo.