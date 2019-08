Homem que sequestrou autocarro no Rio foi abatido. Reféns a salvo.

Um homem armado fez reféns 37 pessoas dentro de um autocarro no Rio de Janeiro, no Brasil, quando fazia a travessia da ponte Rio-Niterói, sobre a Baía Guanabara, às 6.00 horas locais (10.00 horas em Portugal Continental).

O ataque mobilizou várias forças de segurança, tendo após três horas e meio de cerco, o sequestrador sido abatido por um atirador de elite do Batalhão de Operações Militares, tendo os reféns sido libertados sem quaisquer ferimentos.

O sequestrador, que soube-se depois estava armado com uma arma de brincar, identificou-se como sendo um polícia militar (PM), segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com o site da revista Veja, o atacante chegou a sair algumas vezes do veículo - usava uma t-shirt branca, calças pretas, boné e um lenço preto que lhe escondia o rosto -, acabando por ser abatido por um atirador de elite numa dessas ocasiões, conforme documenta um vídeo publicado no Twitter pelo Jornal O Dia.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Seis dos 36 reféns já tinham sido, entretanto, libertados do interior do autocarro parado na ponte Rio de Janeiro - Niterói, uma via importante da segunda maior cidade do Brasil. Após a neutralização do atacante, as autoridades prestaram depois assistência aos restantes reféns que ainda estavam no interior do veículo e que não sofreram ferimentos.

Segundo o site do jornal Globo, as muitas pessoas que estavam presas na ponte festejaram o momento em que o sequestrador foi abatido pelo atirador, que estava deitado em cima de um carro de bombeiros no local.

O coronel Mauro Fliess, porta-voz da Polícia Militar, informou em entrevista ao canal de televisão GloboNews que além de arma de fogo, que mais tarde se verificou que era falsa, o sequestrador também tinha uma arma de choque e um recipiente que teria gasolina e com o qual ameaçou chegar fogo ao autocarro. O Batalhão de Operações da Polícias Especiais (BOPE), polícia de elite do Rio de Janeiro, liderou as negociações no local.

O trânsito na ponte Rio de Janeiro - Niterói, uma via importante de ligação da baixada fluminense com a cidade do Rio de Janeiro, esteve fechado durante cerca de três horas e meia, causando um engarrafamento de mais de 80 quilómetros.

Uma das vítimas do sequestro contou ao canal de televisão Globo News que o sequestrador estava calmo durante o sequestro, tendo amarrado as mãos dos passageiros do autocarro com a ajuda de outra refém.

Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, chegou à ponte de helicóptero já depois de abatido o atacante, tendo à saída do aparelho erguido os braços em sinal de vitória, conforme documenta um vídeo publicado na rede Twitter.