Ciclone Idai. Número de mortos em Moçambique sobe para 217

As inundações na província moçambicana de Sofala provocadas pela passagem do ciclone Idai

O número de mortos subiu para 217 e são cerca de 15 mil as pessoas que aguardam pelo resgate. Os números da passagem devastadora do ciclone Idai por Moçambique avançados esta quinta-feira por Celso Correia, ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural. Mas tudo indica que os números desta tragédia possam ser ainda mais dramáticos. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, afirmou que os mortos possam ser mais de mil. Há 30 portugueses que ainda estão por localizar.

"A nossa grande luta é contra o tempo", reconheceu o governante, citado pela Reuters. A prioridade é agora entregar bens alimentares às populações afetadas enquanto decorrem as operações de resgate. Em conferência de imprensa, Celso Correia revelou que até ao momento foram resgatadas cerca de três mil pessoas, após a passagem do ciclone Idai que atingiu a cidade costeira da Beira na semana passada com rajadas de vento a chegarem aos 170 quilómetros por hora. Além de Moçambique, a tempestade atingiu também o Zimbabwe, onde morreram 98 pessoas, e o Malawi, onde se registaram 56 vítimas mortais.

