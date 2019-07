Chinesa que adotou 118 crianças foi detida

Na quarta-feira, Li Yanxia, uma mulher chinesa famosa por adotar 118 crianças, foi sentenciada pelo Tribunal Wu'an, da província de Hebei, a 20 anos de prisão e a pagar uma multa de 2670 milhões de yuan (347 milhões de euros) pelos crimes de extorsão, fraude, falsificação de documentos e distúrbio da ordem pública.

Outros 15 arguidos, incluindo o seu namorado Xu Qi, foram sentenciados por cumplicidade. Coletivamente, os 15 cúmplices foram condenados entre 1 a 13 anos de prisão pelos crimes de distúrbio da ordem social, falsificar selos da empresa e esconder criminosos, alegou o Tribunal.

© Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

Li Yanxia, sob o pseudónimo de Li Lijuan, era considerada uma filantropa, que, alegadamente, gastava milhares de yuan a criar as crianças, órfãs ou abandonadas, desde 1996, no seu orfanato "Vila do Amor", na vila de Baijiazhuang.

Em 2006, quando foi considerada uma das 10 mais importantes figuras da província, a "Mãe do Amor" - como era conhecida - contou aos meios de comunicação que tinha sido casada e que o homem com quem estava, e de quem entretanto se divorciou, vendeu o seu filho por 7000 yuan (910 euros). Passados alguns anos, Li terá conseguido encontrar o filho e, nesse momento, decidiu que queria tentar ajudar outras crianças.

Em 2017, quando o número de crianças a seu cuidado alcançou o pico de 118 crianças, o governo começou a receber alertas de atividades suspeitas, que incluíam situações como a manipulação dos menores para obstruir construções, permitindo-lhe chantagear as companhias em seu proveito.

Em maio do ano passado, a polícia descobriu que Li tinha mais de 20 milhões de yuan (2 600 milhões de euros) distribuídos pelas suas 45 contas bancárias - que foram congeladas - e vários carros de luxo, como Land Rovers e Mercedes Benz.

Quando foi detida, as 74 crianças que viviam no orfanato foram distribuídas por vários orfanatos do governo.