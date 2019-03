Chega para lá Zuckerberg. Kylie Jenner é a multimilionária mais nova de sempre

"É o poder das redes sociais". Eis o segredo, nas palavras da própria, da fortune de Kylie Jenner. A filha de Kris e Caitlyn (ex-Bruce) Jenner, meia-irmã mais nova das socialites Kardashian, capitalizou ao máximo a notoriedade da família para, em menos de quatro anos, transformar uma marca de cosméticos como seu nome num negócio avaliado em pelo menos 900 milhões de dólares (796 milhões de euros). O que, somado a uma fortuna pessoal estimada em pelo menos mais cem milhões (88,4 milhões de euros) a catapultou ao primeiro lugar de sempre na lista dos multimilionários mais novos da revista Forbes.

Aos 21 anos, Kylie suplantou o anterior líder dessa lista, mark Zuckerberg. O fundador da rede social Facebook - a qual, curiosamente, contribuiu muito para o sucesso da sua sucessora - "apenas" ficou multimilionário, pela bitola dos dólares, aos 23 anos.

A Kylie Cosmetics, fundada em 2015, e cujo grande sucesso é um conjunto que inclui um batôm líquido e um delineador de lábios da mesma cor, ganhou grande dimensão recorrendo apenas às vendas online, com a socialite a encarregar-se do marketing através das redes sociais, onde apresentava e promovia os seus produtos à multidão de 175 milhões de seguidores que tem, e a mãe Kris - que é agente de todas as filhas e mentora do reality show Keepong Up with the Kardashians - a tratar da parte financeira.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Mas o salto definitivo deu-se no ano passado, quando Kylie assinou um acordo exclusivo de distribuição com a rede de lojas Ultra, passando a ter os seus produtos em mais de um milhar de espaços físicos.

Em pouco mais de seis semanas estas lojas tinham vendido cerca de 50 milhões de euros em produtos da marca Kylie.

Um dos segredos da empresária, sublinhados pela Forbes, é o facto de esta ter construído todo o seu negócio com base em parceirias: "O seu império consiste em apenas sete funcionários a tempo inteiro e outros quatro em parti-time", diz a Forbes. O fabrico e embalamento dos produtos é feito pela Seed Beauty, da Califórnia, e a gestão de todas as vendas online está a cargo da Shopify.

Apesar do "empurrão" dado pela notoriedade da família, a Forbes considera também Kylie a multimilionária "self-made" mais nova de sempre, por não ter herdado a sua fortuna.