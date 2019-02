Daniel Hannan, eurodeputado conservador britânico de 47 anos, foi apelidado pelo 'The Guardian' de "o cérebro do Brexit".

Em entrevista ao DN, em Estrasburgo, o eurodeputado britânico do Partido Conservador não rejeita um cenário de permanência do país na UE se a única opção de saída que houver for o acordo do Brexit de Theresa May.