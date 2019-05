Centros comerciais evacuados em Bruxelas devido a ameaça de bomba

Os centros comerciais Woluwe Shopping Centre, Docks Bruxsel e Westland Shopping Center, em Bruxelas, foram esta sexta-feira atingidos por uma ameaça de bomba, disse o porta-voz de Bruxelas-Midi, Dorothée Cattrysse.

De acordo com o responsável, os dois primeiros foram evacuados, enquanto no terceiro, em Anderlecht, foram apenas banidas novas entradas e feitas verificações de segurança.

No Woluwe, segundo o porta-voz da zona policial de Motgomery citado pela RTL, houve uma evacuação total e as autoridades estão no local, com a ajuda de cães. Equipas especializadas foram enviadas para o local para inspeçionar as instalações.

O porta-voz da polícia de Bruxelles-Ixelles, Olivier Slosse, confirmou que o Docks Bruxsel foi evacuado como medida de segurança e que está a ser inspecionado por uma equipa especializada.