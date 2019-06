Celebridades adaptam relatório Mueller em peça transmitida pela Internet

Do "estou f*****" de Trump à obstrução à justiça: as conclusões do relatório Mueller

Às 21.00 de Nova Iorque, 02.00 em Lisboa, The Investigation. A search for the truth in ten acts vai ser levado ao palco, numa adaptação do dramaturgo Robert Schenkkan ao relatório de Robert Mueller sobre a ingerência russa nas eleições norte-americanas de 2016. Kevin Kline, Alyssa Milano, Annette Bening, John Lithgow, Jason Alexander ou Noah Emmerich estão entre os 20 atores que farão uma leitura do relatório com transmissão ao vivo aqui.

A leitura encenada de apenas uma noite é organizada pela Law Works, associação que trabalha para educar o público sobre o sistema judicial dos Estados Unidos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A peça é uma adaptação do relatório de 448 páginas da investigação de dois anos do procurador especial Robert Mueller sobre os contactos entre russos e a campanha de Donald Trump, bem como os esforços deste, após a sua eleição como presidente dos EUA, para impedir a investigação.



Uma versão censurada do relatório de Mueller foi publicada em abril pelo Departamento de Justiça. A investigação concluiu que a Rússia interferiu nas eleições de 2016 e que a equipa da campanha eleitoral de Trump teve múltiplos contactos com autoridades russas, mas não estabeleceu uma conspiração criminosa com o Kremlin para este tomar de assalto a Casa Branca.



O relatório Mueller está no topo da lista de não-ficção do New York Times há dois meses, e está em 17.º lugar na lista de livros mais vendidos da Amazon.