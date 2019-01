Cataratas do Niágara congeladas atraem visitantes

As Cataratas do Niágara, na fronteira entre Ontário, no Canadá, e o estado americano de Nova Iorque, estão congeladas devido à tempestade de neve que afeta neste momento aquela região.

Um dos muitos visitantes que fotografaram as cataratas no seu atual estado, ouvido pela CNN, dizia que estas lhe faziam lembrar "o castelo da Elsa", referindo-se ao popular filme de animação Frozen.

As atuais temperaturas negativas no nordeste americano deverão manter-se por agora. Nesta terça-feira, as mínimas podem chegar aos 20 graus negativos nos estados americanos do Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut e Rhode Island.

Segundo um dos meteorologistas da CNN, "as ondas de ar frio vão manter-se nas próximas duas semanas".

Em Ontário, Canadá, as temperaturas mínimas podem atingir hoje os 35 graus negativos.