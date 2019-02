Casal encontra garrafa com 56 anos que transportava mensagem de cientistas norte-americanos

O casal Jim e Duke Candy costuma encontrar garrafas de várias cores e tamanhos durante as suas habituais caminhadas pela Costa do Golfo no Texas, Estado Unidos. Usam-nas para decorar o seu quintal. Mas, esta semana, descobriram uma garrafa especial - uma das 7863 lançadas ao oceano em 1962 por cientistas texanos, segundo a CNN.

"Parta a garrafa", estava indicado no exterior. Dentro, outra mensagem: "Esta garrafa faz parte de uma série de lançamentos em locais conhecidos no Golfo do México por cientistas dos Laboratórios de Botânica de Galveston da Comissão de Pesca dos Estados Unidos".

A garrafa encontrada fazia parte de um estudo que pretendia determinar o papel das correntes marítimas na movimentação de camarões jovens em viveiros junto à costa. Dentro das garrafas era colocada ainda uma indicação que dizia que quem as encontrasse deveria preencher um postal e enviá-lo para o laboratório com a máxima urgência. Como recompensava estavam previstos 50 centavos norte-americanos, o equivalente a cerca de 3,80 euros hoje.

Mesmo 56 anos depois, foi o que Jim e Duke Candu fizeram. Embora a morada do Laboratório Nacional da Administração dos Oceanos e da Atmosfera já não seja a mesma, o atual diretor, Matthew Johnson, recebeu a carta. "Na época, a pesca de camarão era a maior no Golfo do México, e esta foi a primeira tentativa de começar a controlar a espécie", explicou.

Johnson revelou ainda que das 7863 garrafas lançadas ao mar, entre 1962 e 1963, foram recuperadas, logo no primeiro mês, 12%.

Esta é uma forma de entender as correntes oceânica desde 1846, sendo que a última vez que foram deitadas à água garrafas para efeitos de pesquisa foi em 1966 no Alasca. Atualmente, boias sinalizadas com GPS fazem as vezes do objeto de vidro.