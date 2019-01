Carro armadilhado em Bogotá faz pelo menos 8 mortos

Um carro armadilhado explodiu junto de uma academia de polícia em Bogotá, capital da Colômbia, matando pelo menos oito pessoas e ferindo cerca de 10, disse o ministro da Defesa.

A bomba explodiu na Escola de Polícia General Santander, no sul da capital.

Imagens nas redes sociais mostraram os restos de um veículo em chamas na área de estacionamento da escola de polícia e os veículos de emergência no local.

As autoridades não informaram se os mortos e feridos eram polícias.

O presidente colombiano Iván Duque fez saber que estava de regresso à capital. Estava no oeste do país, onde participou numa reunião sobre segurança. Pediu às forças de segurança que encontrassem os autores do atentado terrorista.

"Todos os colombianos rejeitam o terrorismo e estão unidos para enfrentá-lo", escreveu no Twitter.



Desconhece-se quem podem ser os autores da explosão. A Colômbia encerrou o capítulo da guerra civil após o acordo de paz do governo com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) em 2016.

No entanto, em fevereiro de 2007, o ELN (Exército de Libertação Nacional) cometeu um atentado junto a uma praça de touros da capital, tendo causado um morto e ferido 20 pessoas. E em junho de 2017, uma explosão num centro comercial em Bogotá fez três mortos e nove feridos.