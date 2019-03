Brexit: Deputados voltam a rejeitar acordo de May, desta vez por 149 votos. Amanhã vota-se Brexit sem acordo

Theresa May no Parlamento.

Quase dois meses depois de ter perdido por 230 votos a primeira votação sobre o acordo de Brexit, a primeira-ministra britânica, Theresa May, volta a perder a votação sobre o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia: desta vez por 149 votos. O acordo de May teve o apoio de 242 deputados, frente a 391 que votaram contra.

May pediu um novo voto aos deputados após algumas garantias de última hora de Bruxelas em relação ao backstop -- o mecanismo de salvaguarda destinado a impedir o regresso de uma fronteira física entre Irlanda do Norte e República da Irlanda. Mas o procurador-geral britânico, Geoffrey Cox, já disse que as garantias não eram suficientes e que ainda existe o risco de o Reino Unido ficar preso no backstop.

Primeira-ministra anunciou voto esta quarta-feira sobre um Brexit sem acordo, avisando contudo que nem esta solução nem o adiar do artigo 50 (que pode ser votado na quinta-feira) representam uma solução para o problema.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Siga aqui o debate no Parlamento britânico e as reações ao minuto.