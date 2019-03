Brexit: Eurocéticos conservadores divididos sobre próximos passos

O jogo de May: ou há acordo ou há um longo adiamento do Brexit

O Brexit divide os eurocéticos conservadores, que votaram contra o acordo de saída negociado por Theresa May e a União Europeia em duas ocasiões. Diante da hipótese de um terceiro voto vinculativo, as posições dentro do Partido Conservador da primeira-ministra dividem-se, enquanto May procura também o aval dos unionistas da Irlanda do Norte (DUP).

O ex-chefe da diplomacia e um dos principais rostos do Brexit, Boris Johnson, defende que a primeira-ministra britânica deve tentar negociar alterações ao backstop [o mecanismo de salvaguarda para evitar uma fronteira física entre Irlanda do Norte e República da Irlanda] no Conselho Europeu de quinta-feira. Por seu lado, Jacob Rees-Mogg, o líder do European Research Group (ERG) que reúne 80 conservadores eurocéticos, admite que poderá votar no acordo de May se o DUP tiver sido convencido e se concluir que a hipótese de uma saída sem acordo já não é uma alternativa.

"Há um Conselho Europeu esta semana. Não é tarde demais para conseguir uma mudança real na solução de último recurso [backstop]. Seria absurdo realizar a votação antes mesmo de ter sido tentada", defendeu esta segunda-feira Boris Johnson, na coluna semanal publicada no diário The Daily Telegraph.

Segundo Johnson, o backstop "dá à UE uma forma ilimitada de chantagem, para que possam manter-nos trancados na união aduaneira e em grandes partes do mercado único, a menos que estejamos dispostos a abandonar a Irlanda do Norte; e eles vão usar essa chantagem para ganhar vantagem durante as negociações, principalmente sobre a livre circulação de pessoas".

Já Rees-Mogg, em entrevista à rádio LBC, disse que está à espera do que o DUP vai fazer. "O acordo ainda é um muito mau acordo. Não responde às promessas do manifesto do Partido Conservador e não responde totalmente ao resultado do referendo", afirmou. "Se pudermos antes ter a hipótese de uma saída sem acordo, isso é uma melhor opção. Significa que vamos sair e que vamos ter restaurado a independência da nossa nação", acrescentou, dizendo contudo temer que a primeira-ministra afaste essa hipótese.

"Um não-acordo é melhor do que um mau acordo, mas um mau acordo é melhor do que ficar na União Europeia na hierarquia dos acordos", afirmou Rees-Mogg. "Uma extensão de dois anos é basicamente ficar na União Europeia", referiu, falando na hipótese de May ter que pedir uma extensão do prazo de saída do Artigo 50.

Em declarações à BBC, o atual ministro dos Negócios Estrangeiros, Jeremy Hunt, disse que o governo espera poder realizar o terceiro voto significativo, isto é, vinculativo, na terça-feira devido aos "sinais prudentes de encorajamento". Mas acrescentou: "Esperamos que sim, mas precisamos de garantir que temos os números [suficientes]. É por isso que está a decorrer imenso trabalho com colegas, com o DUP e com todas as partes do partido Conservador."

Já no briefing diário de Downing Street, o porta-voz de May disse que a primeira-ministra não avançará para um terceiro voto se não tiver "a perspetiva realística" de vencer. O acordo foi rejeitado na terça-feira passada por uma diferença de 149 votos, tendo uma primeira versão sido rejeitada em janeiro por 230 votos.