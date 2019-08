Brasil não vai aceitar "relativização da soberania" na Amazónia, avisa ministro

Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, durante uma entrevista coletiva para falar sobre os dados de monitorização do desmatamento do país, no Palácio do Planalto

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, rebateu na noite de segunda-feira o presidente francês, Emmanuel Macron, e disse que o governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL) não aceitará qualquer ação que tenha por objetivo "relativizar a soberania sobre o seu território".

Macron disse nesta segunda que se impõe a discussão sobre um possível "estatuto internacional" da floresta amazónica.

Para o francês, o estatuto internacional "é um caminho que permanecerá aberto, nos próximos meses e anos, pois o desafio no plano climático é tal que ninguém pode dizer "não é problema meu"".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Araújo criticou a ideia levantada pelo presidente da França em uma sequência de mensagens publicadas nas redes sociais.

O chanceler disse que Macron não conseguiu emplacar sua ideia de uma "iniciativa para a Amazónia" no comunicado final da cimeira do G7 - o texto saiu enxuto e não menciona a floresta.

"Ninguém precisa de uma nova 'iniciativa para a Amazónia' como sugere o presidente Macron quando já existem no âmbito da Convenção do Clima da ONU vários mecanismos para financiar o combate ao desmatamento e a reflorestação", escreveu Araújo.

Ele cobrou ainda que a França e outros países desenvolvidos cumpram compromissos ambientais já assumidos em mecanismos internacionais.

"Está muito evidente o esforço, por parte de algumas correntes políticas, de extrapolar questões ambientais reais transformando-as numa 'crise' fabricada, como pretexto para introduzir mecanismos de controlo externo da Amazónia", complementou o chanceler.

"O Brasil não aceitará nenhuma iniciativa que implique relativizar a soberania sobre o seu território, qualquer que seja o pretexto e qualquer que seja a roupagem", concluiu.

As declarações de Macron não foi comentada apenas por Araújo.

No final de uma reunião com o presidente Bolsonaro e os ministros no Ministério da Defesa, o porta-voz da presidência, Otávio Rêgo Barros, disse que "sobre a Amazónia brasileira, fala o Brasil".

"Sobre a Amazónia brasileira fala o Brasil e as suas Forças Armadas. E mais do que o Brasil e suas Forças Armadas, a sociedade, que são as Forças Armadas não fardadas", disse o porta-voz.

* Jornalista da Folha de São Paulo