Brasil. Empresário suicida-se em evento com ministro e governador

A plateia que acabara de ouvir o discurso do governador do Sergipe Belivaldo Chagas e se preparava para escutar o ministro de minas e energia Bento Albuquerque durante um evento sobre oportunidades no setor do gás natural, em Aracaju, foi surpreendida com um grito de um dos presentes e um tiro, logo em seguida.

Sadi Gitz, empresário da área da cerâmica, de 70 anos, suicidou-se durante a cerimónia. Segundo os relatos das testemunhas, antes de puxar o revólver calibre 38 e disparar na própria testa, o industrial chamou o governador de "mentiroso".

O evento, que decorria num hotel de luxo na orla da capital do Sergipe, foi imediatamente cancelado, o corpo levado para o Instituo Médico Legal e a polícia chamada por volta as 11 horas, 15 em Portugal. Segundo a delegada, a arma utilizada pertencia ao próprio suicida.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo o site G1, Sadi Paulo Castiel Gitz nasceu em Porto Alegre, era graduado em matemática, engenharia mecânica e administração e liderava a fábrica de cerâmica Escurial, importante unidade de produção do setor.

Porém, nos últimos anos, a situação económica da empresa piorou e nos últimos dois anos houve a perda de 600 postos de trabalho.