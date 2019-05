Brasil. Dilma vai processar Bolsonaro

Os dois últimos presidentes eleitos do Brasil estão em guerra aberta, a partir de agora nos tribunais.

Ao receber o prémio da câmara do comércio Brasil-Estados Unidos de personalidade do ano em Dallas, nos Texas, o presidente Jair Bolsonaro aproveitou o discurso para homenagear Charles Chandler, um capitão do exército americano morto em 1968 em São Paulo.

Em seguida sugeriu que Dilma Rousseff, que participou da luta armada contra a ditadura brasileira estivera por trás desse atentado.

"Quem até há pouco ocupava o governo tinha as suas mãos manchadas de sangue da luta armada, matando inclusive um capitão, como eu. Eu rendo homenagem aqui ao capitão Charles Chandler, um herói americano. Talvez um pouco esquecido na história, mas que escreveu sua história passando pelo Brasil".

De acordo com os historiadores daquela época, Dilma Rousseff não participou em ações armadas e só começou a integrar o grupo Vanguarda Armada Revolucionária um ano depois da morte do capitão americano.

Por isso horas depois, a antiga presidente anunciou que vai processar o atual presidente. Em nota, disse que "o senhor Jair Bolsonaro imerso no seu mundo de fake news mostrou mais uma vez o seu despreparo para dirigir o país e representa-lo internacionalmente, impondo sua presença onde não é bem-vindo e nem sequer convidado".

A presidente eleita em 2010 e derrubada por impeachment em 2016 negou qualquer participação em atos que pudessem resultar na morte de alguém e acusou o presidente de homenagear heróis com as mãos manchadas de sangue, numa referência a Brilhante Ustra, o torturador a quem o então deputado Bolsonaro dedicou o voto pelo derrube de Dilma.

Dilma disse ainda que Bolsonaro a quer usar como biombo para esconder os escândalos do seu governo mas que será cobrado em tribunal pelas calúnias, mentiras e difamações.