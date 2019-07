Boris promete negociar um "novo e melhor" acordo de Brexit

Do "007 do Estoril" às "orgias canibais" da Papua. Como Boris vê o mundo

Boris Johnson já é oficialmente primeiro-ministro britânico, depois de uma reunião com a rainha Isabel II no Palácio de Buckingham.

Um dia depois de ser eleito líder do Partido Conservador, o antigo presidente da câmara de Londres e chefe da diplomacia foi para o número 10 de Downing Street, onde fez o primeiro discurso ao país. À sua espera, entre vários membros da sua nova equipa, estava a namorada Carrie Symonds.

"Presto tributo à força e paciência da minha predecessora e ao seu profundo sentido de serviço público", disse Boris Johnson, referindo-se a Theresa May, dizendo que há contudo "pessimistas" no Reino Unido e fora que consideram que os britânicos não serão capazes de honrar a decisão do referendo de 2016 e garantir o Brexit. Esses críticos, disse, estão errados. "As pessoas que apostam contra o Reino Unido vão perder", acrescentou o novo primeiro-ministro.

Boris Johnson à entrada do número 10 de Downing Street. © REUTERS/Hannah McKay

"Vamos fazer um novo acordo, um melhor acordo" de Brexit, defendeu Boris, mostrando-se confiante que em 99 dias vão conseguir fazê-lo. "Mas não vamos esperar 99 dias. Chegou a hora de atuar, de tomar decisões, de mudar este país para melhor", afirmou, mostrando-se confiante de que o Reino Unido sairá do Reino Unido a 31 de outubro, "sem ses nem mas".

"O povo britânico está farto de esperar. É tempo de agir", defendeu.

Boris Johnson durante o discurso. © EPA/VICKIE FLORES

Mostrando-se disponível para voltar a negociar com Bruxelas, o novo primeiro-ministro defende contudo que é preciso continuar as preparações para uma saída da União Europeia sem acordo, "não porque queremos" esse cenário, que considerou uma "possibilidade remota". E lembrou que a saída sem acordo significa não pagar a "conta do divórcio", de 39 mil milhões de libras.

Numa linguagem muito própria, Johnson disse: "Forget the backstop, the buck stops here". Ou seja, pede para se esquecer o mecanismo de salvaguarda para evitar uma fronteira entre a Irlanda do Norte e República da Irlanda, que a oposição acaba aqui.

Em termos de anúncios de política interna, ainda antes de entrar em Downing Street já estava a dizer que vai corrigir a crise na segurança social de uma vez por todas, prometendo também mais polícias nas ruas ou resolver o problema da educação.

"O meu trabalho é ser primeiro-ministro de todo o Reino Unido", defendeu Boris Johnson, dizendo que irá unir o país. "O meu trabalho é servir-vos, o povo", acrescentou. "As pessoas são os nossos patrões", disse, em referência aos políticos.

A namorada de Boris Johnson estava entre as pessoas à sua espera na entrada do número 10 de Downing Street. © EPA/VICKIE FLORES

Minutos antes, Theresa May tinha feito o seu último discurso como primeira-ministra no mesmo local, antes de se reunir com a rainha para apresentar oficialmente a demissão.

Protesto da Greepeace

A chegada de Boris Johnson ao Palácio de Buckingham ficou marcada por um protesto da Greenpeace, que quis chamar a atenção para as alterações climáticas. Um grupo de manifestantes pôs-se à frente das viaturas, chegando a travar o carro em Boris Johnson seguia.

Foram contudo rapidamente retirados.

Durante o discurso, também eram audíveis os protestos da multidão, fora de Downing Street.

Redes sociais

Nas redes sociais, a mudança foi rápida, tanto na conta oficial de Twitter de Downing Street, como na de Boris Johnson, que já surge como "primeiro-ministro do Reino Unido e líder do Partido Conservador".

Outros partidos já reagiram à nomeação de Boris Johnson. "Boris tem um histórico de quebrar a sua palavra. Podemos confiar para garantir o Brexit a 31 de outubro?", escreveu o Partido do Brexit.

Reações internacionais

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, já deu os parabéns a Boris Johnson. Numa curta carta, acrescentou: "Estou desejoso de nos encontrarmos para discutir -- em detalhe -- a nossa cooperação", escreveu.