Boris Johnson a um passo de se tornar primeiro-ministro

Boris Johnson é o novo líder dos tories com 92153 votos, numa votação que teve a participação de 87,4% dos cerca dos membros do partido. Jeremy Hunt obteve pouco mais de metade dos votos, com 46656 votos. No breve discurso de vitória, o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros prometeu "cumprir o Brexit e derrotar Jeremy Corbyn", o líder da oposição.

Boris Johnson começou por cumprimentar o "formidável" Jeremy Hunt -- os dois estavam sentados lado a lado na plateia do centro de congressos QEII quando foram anunciados os resultados -- e disse que iria "roubar" as suas ideias de campanha.

No dia 23 de maio Theresa May, aprisionada a um acordo do Brexit com Bruxelas que o Parlamento britânico reprovou por três vezes, anunciou a saída. A corrida à sua sucessão levou à apresentação de 11 candidaturas, mas a única que defendia um novo referendo, a de Sam Gyimah, desistiu antes da primeira ronda de votações. Os restantes dez candidatos, todos a favor do Brexit, dividiram-se apenas na fórmula de saída: Boris Johnson, Esther McVey. Dominic Raab e Sajid Javid são adeptos de uma saída com ou sem acordo até 31 de outubro, enquanto Jeremy Hunt, Matt Hancock, Mark Harper, Rory Stewart e Andrea Leadsom defenderam uma saída negociada.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

De 13 a 20 de junho, durante as votações levadas a cabo entre os 313 deputados conservadores, o antigo mayor de Londres ficou sempre à frente: 114 votos na primeira ronda, 126 na segunda, 143 na terceira, 157 na quarta e 162 na quinta e última, na qual Jeremy Hunt foi escolhido como o seu adversário, ao recolher 77 votos, mais dois do que Michael Gove. Depois, a palavra foi dada aos 160 mil militantes, que tiveram até segunda-feira para votar.

Boris Johnson, de 55 anos, tem um longo historial de controvérsias, escândalos e gafes, que o Daily Mirror resumiu em 37 casos. O antigo correspondente em Bruxelas -- onde contribuiu de forma decisiva, com mentiras e meias verdades, para criar uma narrativa contra a burocracia das instituições europeias -- é agora a voz da retirada do Reino Unido da UE a todo o custo.

"Estamos a preparar-nos para sair em 31 de outubro. Venha o que vier. É matar ou morrer", disse, ao mesmo tempo que deixa no ar a ameaça de não pagar à UE o valor do acordo de saída, 39 mil milhões de euros. "Acho que deveria haver uma ambiguidade criativa sobre quando e como isso será pago." Já o seu adversário, Jeremy Hunt, atual ministro dos Negócios Estrangeiros, mostrou-se mais comedido, ao defender a saída com acordo.

Próximos capítulos

Se tudo correr como previsto, após Theresa May participar no último debate parlamentar, na quarta-feira, irá ao Palácio de Buckingham apresentar a demissão à rainha. Nesse momento, com base na recomendação da chefe de governo cessante, Isabel II irá convidar o novo líder conservador a formar um novo governo e a tomar posse como primeiro-ministro. Faz parte da tradição que este, antes de entrar no número 10 de Downing Street, faça uma declaração ao país. Na quinta e sexta-feira será conhecido o elenco governamental.

Líder pode não chegar a PM

Mas as recentes demissões do governo -- a mais recente é da secretária da Educação, Anne Milton, mas outras podem seguir-se -- pode levar a que quer Theresa May quer a rainha levantem dúvidas sobre a capacidade de Boris Johnson para reunir uma maioria parlamentar para formar governo. No primeiro caso, May pode manter-se no cargo até ao novo líder vencer uma moção de confiança, segundo os professores universitários Robert Hazell e Meg Russell. "O teste decisivo é saber se o novo líder dos conservadores é capaz de conquistar a confiança da Câmara dos Comuns", escreveram. "Um cenário possível é que um grupo de deputados conservadores esteja tão preocupado com o candidato vencedor que declare a sua retirada de apoio imediatamente após ser conhecido o resultado -- ou seja, antes que o novo primeiro-ministro seja nomeado. Isto representaria um sério dilema para a rainha e para aqueles que a aconselham, porque não seria claro se o novo líder conservador poderia suscitar confiança."

E como a maioria parlamentar dos conservadores é apenas de quatro deputados, contando os aliados unionistas do DUP, a rainha pode, por sua iniciativa, exigir que Boris Johnson se apresente na Câmara dos Comuns para uma moção de confiança. Ganha a votação, poderia formar governo. Caso contrário, o país iria para eleições antecipadas.